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Яшин, Пеле, Марадона, Месси и Роналду — на одном фото. Потрясающий коллаж команды мечты

14 декабря 2020, 21:51
Команда мечты France Football. Фото France Football
Команда мечты France Football. Фото France Football

Издание France Football назвало символическую сборную «Золотого мяча» — команду лучших футболистов в истории футбола.

В нее по результатам голосования 140 журналистов их разных изданий мира вошли Лев Яшин, Кафу, Франц Беккенбауэр, Паоло Мальдини, Лотар Маттеус, Хави, Диего Марадона, Пеле, Лионель Месси, Роналдо, Криштиану Роналду.

По этому поводу France Football опубликовал эффектный коллаж, на котором разместил всех 11 игроков.

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