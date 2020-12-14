Издание France Football опубликовало итоги голосования по выбору команды мечты за всю историю футбола. Сборная составлена по схеме 3-2-2-3 (так называемая «дубль-вэ — эм»).

Последними были оглашены три нападающих. Два из них продолжают карьеру до сих пор — Криштиану Роналду из «Ювентуса» и Лионель Месси из «Барселоны». Компанию им составил бразилец Роналдо. Роналду в числе прочих обошел на своей позиции советского нападающего Олега Блохина.

Как стало известно ранее, место в воротах занял советский голкипер Лев Яшин.

Полностью команда выглядит следующим образом: Лев Яшин (СССР, годы карьеры 1950-1970) — Кафу (Бразилия, 1989-2008), Франц Беккенбауэр (ФРГ, 1964-1983), Паоло Мальдини (Италия, 1985-2009) — Лотар Маттеус (ФРГ/Германия, 1979 — 2000), Хави (Испания, 1997-2019) — Диего Марадона (Аргентина, 1976-1997), Пеле (Бразилия, 1957-1977) — Лионель Месси (Аргентина, 2003-н.в.), Роналдо (Бразилия, 1993-2011), Криштиану Роналду (Португалия, 2002-н.в).

La Ballon d'Or Dream Team en une de @francefootball demain dans vos kiosques et disponible en num?rique ici: https://t.co/RrFtSRTYjW#BOdreamteam pic.twitter.com/5qUYulJSeJ — France Football (@francefootball) December 14, 2020

В опросе принимали участие 140 журналистов из ведущих мировых изданий. France Football в этом году принял решение не вручать «Золотой мяч» из-за того, что игроки были в разных условиях из-за пандемии коронавируса.