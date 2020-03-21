«Я сформировался в СССР». Глеб объяснил, почему не остался жить в Европе

Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал, почему он решил жить на родине, а не за границей. Глеб уехал из белорусского чемпионата в 2000 году в возрасте 19 лет, а вернулся в первый раз в 2012 году в БАТЭ. Впоследствии он еще несколько раз уезжал за границу, но в итоге возвращался в Белоруссию, где завершил карьеру в 2019 году.

— Я с 19 лет провел за границей. Меня тянуло домой, я скучал, — цитирует «Прессбол» Глеба. — Старался использовать выходные и летел домой к родным. Для меня это не пустые слова. Когда играл в Германии, планировал остаться там жить — друзья, футбол, не думаешь, что будет после. Мне нравилась такая обстановка — все комфортно. Я занимался любимым делом. Потом стал взрослее и понял: у меня другой менталитет. Мне говорили, что я дурачок. Ведь там есть все для жизни.

— А что с менталитетом не так? Вы же там с 19 лет! Можно сказать, сформировался как личность. И вы все равно не европеец?

— Я полуфабрикат. Я понимаю их. Понимаю, как они к нам относятся.

— К кому?

— Если ты чего-то не добьешься, не вылезешь наверх, то тебя и замечать не будут.

— Третий сорт.

— Да. Мне Белоруссия роднее и ближе. Поэтому решил остаться здесь. Тем более я сформировался в Советском Союзе.

— Но многое поменялось.

— Согласен. Но корни остались. Они тянули на родину. Но и здесь куча проблем, согласен.

— Ну, это мягко сказано. Все знают, что в Европе комфортнее и слаще.

— Это просто слова. Одно дело говорить, а другое — поехать туда и найти себя. Для того, чтобы жить комфортно там, тоже нужно прилагать усилия. Просто так никто деньги не дает. В Европе жизнь очень дорогая, и за все нужно платить: медицина, электричество, отопление. Это дорого! Когда нам говорят по телевизору о том, как там здорово, а потом приезжаешь сам и испытываешь на себе — понимаешь, что не все так просто. Я до сих пор могу остаться в Европе. У меня есть недвижимость в Германии. Могу переехать в любой момент, но не хочу. В Беларуси — семья, друзья, родители. Не знаю, что будет дальше. Но сейчас здесь мне комфортно.