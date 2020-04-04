32-летний мексиканский арбитр Адонаи Эскобедо нарушил требования властей и судейской комиссии: вместо того, чтобы оставаться дома, он отправился прыгать с парашютом.

Более того, рефери похвастался своим прыжком в тандеме с инструктором, выложив снимки в соцсетях.

По последним данным Worldometers на день 4 апреля всего выявлен 1 119 702 случая заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 59 245 человека, выздоровело — 229 338.

Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (277 522), Италии (119 827) и Испании (119 199). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (14 681), Испании (11 198) и США (7 403). (Александр Бобров)