Вице-президент ФИФА: «Я предпочитаю говорить «футбол», а не «соккер»

Президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна и вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни на специальном вебинаре Soccerex поправил модератора, называвшую футбол по-американски — «соккером».

— Я предпочитаю говорить «футбол», а не «соккер», — отметил, улыбнувшись, Монтальяни отвечая на вопрос журналистки CNN Аманды Дэйвис. (Александр Бобров)