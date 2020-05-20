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Вице-президент ФИФА: «Я предпочитаю говорить «футбол», а не «соккер»

20 мая 2020, 17:37

Президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна и вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни на специальном вебинаре Soccerex поправил модератора, называвшую футбол по-американски — «соккером».

— Я предпочитаю говорить «футбол», а не «соккер», — отметил, улыбнувшись, Монтальяни отвечая на вопрос журналистки CNN Аманды Дэйвис. (Александр Бобров)

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