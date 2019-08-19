Венесуэлец Мартинес забил в 11-м матче MLS подряд

Нападающий «Атланты» Джозеф Мартинес продолжил улучшать рекордную серию в MLS. Он отличился в игре регулярного чемпионата против «Портленда» (2:0). Венесуэлец забивает уже 11 матчей лиги подряд, в которых забил 16 голов. Последний раз ему не удалось забить 20 мая в игре с «Нью-Йорк Ред Буллз».

Несмотря на рекорд Мартинеса, он с 21 голом занимает только второе место в гонке бомбардиров. Лидирует Карлос Вела из ФК «Лос-Анджелес» (24 мяча), а Златан Ибрагимович из «Лос-Анджелес Гэлакси» забивал 20 раз.