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Вела с 34 голами выиграл снайперскую гонку регулярного сезона MLS, Ибрагимович — второй

05:35
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В MLS завершился регулярный сезон. В 34-м туре «Лос-Анджелес» благодаря хет-трику Карлоса Велы обыграл «Колорадо Рэпидз» — 3:1. В другом матче «Хьюстон Дайнэмо» победил «Гэлакси» (4:2), Златан Ибрагимович отметился голом.

Вела с 34 мячами выиграл снайперскую гонку, также на его счету 15 результативных передач. В активе Златана Ибрагимовича 30 голов и 7 передач. Третьим с 27 мячами стал Джозеф Мартинес из «Атланты».

«Лос-Анджелес» — победитель регулярного сезона MLS

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