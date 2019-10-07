В MLS завершился регулярный сезон. В 34-м туре «Лос-Анджелес» благодаря хет-трику Карлоса Велы обыграл «Колорадо Рэпидз» — 3:1. В другом матче «Хьюстон Дайнэмо» победил «Гэлакси» (4:2), Златан Ибрагимович отметился голом.

Вела с 34 мячами выиграл снайперскую гонку, также на его счету 15 результативных передач. В активе Златана Ибрагимовича 30 голов и 7 передач. Третьим с 27 мячами стал Джозеф Мартинес из «Атланты».

«Лос-Анджелес» — победитель регулярного сезона MLS