Ван Дейк — второй, Роналду — третий. Как распределились места в голосовании за «Золотой мяч»
Стало известно, как распределились места в голосовании за обладателя «Золотого мяча"-2019. Награду в шестой раз выиграл капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. В тройку лидеров вошли Виргил ван Дейк и Криштиану Роналду.
Полностью список выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»)
2. Виргил ван Дейк (Голландия, «Ливерпуль»)
3. Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»)
4. Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»)
5. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»)
6. Кильян Мбаппе (Франция, «ПСЖ»)
7. Алиссон (Бразилия, «Ливерпуль»)
8. Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»)
9. Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити»)
10. Рияд Махрез (Алжир, «Манчестер Сити»)
11. Френки де Йонг (Голландия, «Барселона»)
12. Рахим Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити»)
13. Эден Азар (Бельгия, «Реал»)
14. Кевин де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»)
15. Маттейс де Лигт (Голландия, «Ювентус»)
16. Серхио Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити»)
17. Роберту Фирмину (Бразилия, «Ливерпуль»)
18. Антуан Гризманн (Франция, «Барселона»)
19. Трент Александр-Арнольд (Англия, «Ливерпуль»)
20. Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон. «Арсенал»)
Душан Тадич (Сербия, «Аякс»)
22. Юго Ллорис (Франция, «Тоттенхэм»)
Сон Хын Мин (Корея, «Тоттенхэм»)
24. Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»)
Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»)
26. Джорджиньо Вайналдум (Голландия, «Ливерпуль»)
Карим Бензема (Франция, «Реал»)
28. Жоау Феликс (Португалия, «Атлетико»)
Маркиньюс (Бразилия, «ПСЖ»)
Донни ван де Бек (Голландия, «Аякс»)