УЕФА в Twitter опубликовала список защитников, которые поборются за попадание в команду года-2019.

Всего на попадание в команду года претендуют 15 защитников: Виргил ван Дейк, Трент Александр-Арнолд, Энди Робертсон (все — «Ливерпуль»), Жорди Альба, Жерар Пике (все — «Барселона»), Дэйли Блинд, Николас Тальяфико (все — «Аякс»), Маттейс Де Лигт («Ювентус»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Хосе Хименес («Атлетико»), Джошуа Киммих («Бавария»), Калиду Кулибали («Наполи»), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити»), Серхио Рамос («Реал»), Ян Фертонген («Тоттенхэм»).