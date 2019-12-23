Ван Дейк, Кулибали и Рамос — кандидаты в команду года УЕФА
12:44
УЕФА в Twitter опубликовала список защитников, которые поборются за попадание в команду года-2019.
Всего на попадание в команду года претендуют 15 защитников: Виргил ван Дейк, Трент Александр-Арнолд, Энди Робертсон (все — «Ливерпуль»), Жорди Альба, Жерар Пике (все — «Барселона»), Дэйли Блинд, Николас Тальяфико (все — «Аякс»), Маттейс Де Лигт («Ювентус»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Хосе Хименес («Атлетико»), Джошуа Киммих («Бавария»), Калиду Кулибали («Наполи»), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити»), Серхио Рамос («Реал»), Ян Фертонген («Тоттенхэм»).
Кто из защитников достоин места в Команде года-2019?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 23, 2019
Голосуй здесь ?? https://t.co/74bNwDU6XP#TeamOfTheYear pic.twitter.com/MvKAokcTOC
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