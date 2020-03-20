В Японии худшие команды не будут отправлены во 2-й дивизион из-за коронавируса

Федерация футбола Японии приняла решение, что две худшие команды чемпионата по итогам сезона не будут переведены во второй дивизион из-за паузы в связи с пандемией коронавируса. При этом две лучшие команды второго дивизиона получат право выступать в элите, а размер лиги временно будет увеличен.

Аналогичные правила будут распространяться и на 2-й и 3-й дивизионы страны. Все 56 клубов согласились с таким решением.

Также стоит отметить, что по итогам следующего сезона из высшего дивизиона Японии вылетят 4 команды, чтобы вернуть прежнее количество клубов в лиге.

Напомним, почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер.

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