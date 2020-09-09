В третьем дивизионе Польши вратарь встал в стенку перед штрафным соперника. Получилось эффективно

Польский клуб «Сиарка Тарнобржег» из третьего дивизиона оригинально подошел к построению стенки перед штрафным ударом соперника.

Вратарь команды Иероним Зох занял место в стенке рядом с полевыми игроками, тогда как несколько его одноклубников встали на линии ворот.

In which Polish keeper Hieronim Zoch opts to put himself in the wall for a free-kick pic.twitter.com/DjPfBRi2yM — James Dart (@James_Dart) September 8, 2020

«Сиарка» после 7 матчей занимает восьмое место в 4-й группе третьего дивизиона Польши.