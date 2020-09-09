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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

В третьем дивизионе Польши вратарь встал в стенку перед штрафным соперника. Получилось эффективно

9 сентября 2020, 11:02
Вратарь «Сиарка Тарнобржег» Иероним Зох в стенке. Фото Twitter
Вратарь «Сиарка Тарнобржег» Иероним Зох в стенке. Фото Twitter

Польский клуб «Сиарка Тарнобржег» из третьего дивизиона оригинально подошел к построению стенки перед штрафным ударом соперника.

Вратарь команды Иероним Зох занял место в стенке рядом с полевыми игроками, тогда как несколько его одноклубников встали на линии ворот.

«Сиарка» после 7 матчей занимает восьмое место в 4-й группе третьего дивизиона Польши.

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