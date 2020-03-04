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В Иране из-за коронавируса отменили футбольные матчи

16:44

В Иране принято решение временно отменить футбольные матчи из-за коронавируса, информирует Организация футбольных лиг страны. Игры должны возобновиться со 2 апреля.

— По распоряжению Национального штаба по борьбе с коронавирусом, проведение матчей высшей, первой, второй и третьей футбольной лиги откладывается до конца текущего месяца, отмечается в сообщении на сайте организации.

Отметим, что в стране зафиксировано более 2,9 тысячи случаев заражения. (2 человека погибли, 550 выздоровели.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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