В Голландии продлили запрет на проведение спортивных мероприятий

Правительство Голландии приняло решение продлить приостановку всех спортивных мероприятий в стране с 6 апреля по 28 апреля, информирует сайт Королевского футбольного союза страны.

Кроме того, было принято решение не допускать зрителей на трибуны ранее 1 июня, даже если чемпионаты возобновятся.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 826 222 человек, умерших — 40 708, выздоровевших — 174 115.

По данным Роспотребнадзора на полдень 31 марта, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.