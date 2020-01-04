В Гане уволили тренеров мужской и женской сборных по футболу

Федерация футбола Ганы уволила всех тренеров мужских и женских национальных команд, об этом сообщает ESPN.

Организация выразила признательность всем тренерам и членам национальных команд за их вклад. Новый президент федерации Курт Окраку, принял такое решение после обвинений во взяточничестве и коррупции в документальном фильме.

Мужская сборная Ганы не смогла отобраться на чемпионат мира 2018 года и выбыла во втором раунде Кубка африканских наций в 2019 году, что стало самым ранним вылетом команды с 2006 года.