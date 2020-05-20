Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

В Ереване украли статуи Никиты Симоняна и еще трех представителей «Арарата»

15:09
Никита Симонян. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Никита Симонян. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

Неизвестные украли статуи нескольких легендарных представителей «Арарата», сообщает РБК.

Статуи принадлежали к скульптурной группе «Арарат-73», которая расположена рядом со стадионом «Раздан» в Ереване. «РБК» со ссылкой на журналиста Роберта Маркосяна сообщает, что из композиции, посвященной команде, выигравшей в 1973 году чемпионат и Кубок СССР, были украдены статуи тренера команды Никиты Симоняна и членов клуба Роберта Цагикяна, Оника Абраамяна и Арутюна Кееяна.

Симонян возглавлял «Арарат» с 1973 по 1974 и с 1984 по 1985 годы. Сейчас Симонян работает в должности первого вице-президента Российского футбольного союза.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5ec514369a79471713b8db72?ruid=uUjlA17A1IS/WVIbAwsnAg==

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир