Умер тренер-рекордсмен, руководивший 55 командами из 32 стран мира

Знаменитый тренер Руди Гутендорф умер в возрасте 93 лет, сообщает BBC. Специалист по прозвищу «неутомимый Руди» вошел в Книгу рекордов Гиннесса. За свою карьеру он руководил 55 командами из 32 стран.

Гутендорф начал тренировать в 1946 году в клубах низших немецких лиг. Впоследствии он поработал с рядом клубов бундеслиги, включая «Штутгарт», «Гамбург» и «Герту». В его карьере были команды всех конфедераций, включая Океанию. Он возглавлял ряд сборных, в том числе Чили, Боливию, Австралию и Гану. Завершил тренерскую карьеру Гутендорф в 2003 году с молодежной сборной Самоа.