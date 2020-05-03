УЕФА может рекомендовать РФС вернуться на систему «весна-осень»
3 мая 2020, 17:40
Как стало известно «СЭ», УЕФА рассматривает вариант временного перехода турниров в странах, где они проводятся по системе «осень-весна», на схему «весна-осень».
Такая инициатива связана с пожеланием европейского футбольного союза завершить сезон-2019/20 — при подобном сценарии это можно будет сделать в августе — ноябре этого года, а следующие розыгрыши начать в феврале-марте 2021-го.
Не исключено, что в РФС рекомендации из Ньона поступят до 15 мая, тогда этот вопрос будет обсужден на Исполкоме нашего футбольного союза.(Вячеслав Короткин)
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