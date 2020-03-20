УЕФА из-за коронавируса намерен смягчить финансовый fair play

УЕФА планирует смягчить условия финансового fair play из-за эпидемии коронавируса, утверждает The Athletic. Из-за массовой приостановки всех соревнований клубы несут серьезные убытки, кроме того, в некоторых командах футболистам хотят урезать зарплату.

По данным источника, УЕФА на месяц отложит дедлайн, к которому клубы должны доказать, что у них не было излишних трат. Вместо 31 марта дедлайн наступит 30 апреля.

По информации Fox Sports Italia, УЕФА в ближайшее время обсудит ситуацию с Ассоциацией европейских клубов. Отмечается, что сами клубы надеются, что финансовый fair play вообще будет отменен на год из-за экстренной ситуации.

Самым громким наказанием за нарушение финансового fair play стало отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков сроком на два года. Клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, заседание по данному делу было отложено, также из-за эпидемии коронавируса.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 234 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 84 тысяч выздоровели, 9861 человек умер. В России зафиксировано 253 случая заражения.

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