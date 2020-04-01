УЕФА: этот сезон должен быть доигран, следующий будет укорочен

УЕФА провел онлайн собрание с представителями 55 национальных федераций касаемо ситуации с пандемией коронавируса и возможности завершить футбольный сезон, информирует AS. По его итогам были приняты ряд решений.

Одно из них касалось внутренних чемпионатов. Они должны быть доиграны. Как отмечается, возможно, это произойдет за счет сокращения следующего сезона. УЕФА намерен помогать все федерациям, чтобы спасти этот сезон.

При этом н ациональные ассоциации могут самостоятельно принять решение о завершении или продолжении сезона. Единственное условие — они должны в установленные сроки уведомить УЕФА о своем решении и сообщить, какие команды будут участвовать в еврокубках.

УЕФА хочет создать две рабочие группы для более детального обсуждения вариантов завершения европейского сезона. Один из вариантов — проведение всех оставшихся матчей без зрителей.

Следующий сезон, хотя и будет укороченным, но не длолжен пострадать в плане количества матчей.