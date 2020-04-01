Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

У главы «Крузейру» обнаружен коронавирус

1 апреля 2020, 06:20
Теги:

Исполняющий обязанности президента «Крузейру» Хосе Далай Роша сдал положительный тест на коронавирус. Как сообщает пресс-служба клуба, аналогичное заболевание было обнаружено у еще одного члена правления Алешандре Фарии, его жены и дочери. Все заразившиеся находятся в нормальном состоянии и остаются дома в самоизоляции.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 853 тысяч человек. Умерших — 42 000, выздоровевших — 176 906. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир