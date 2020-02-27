Тренер «Миннесоты» считает, что Бекхэм сможет привести в «Интер Майами» Месси и Роналду"

Главный тренер «Миннесота Юнайтед» Адриан Хит выразил мнение, что совладелец новичка MLS «Интер Майами» Дэвид Бекхэм может уговорить Лионеля Месси и Криштиану Роналду перейти в его клуб. Ранее экс-капитан сборной Англии выразил надежду, что ему удастся подписать в будущем двух звездных футболистов.

— Это будет невероятно для футбола в США, и если кто-то и может воплотить мечту, то это Дэвид Бекхэм, — цитирует The Mirror Хита. — Возможно, в ближайшее время это не произойдет, но Роналду вполне может последоавть по стопам Златана Ибрагимовича, Уэйна Руни, Стивена Джеррарда и Фрэнка Лэмпарда и перейти в MLS.

Если Роналду и Месси захотят поехать в MLS, то Лос-Анджелес и Майами — самые очевидные для них варианты. С учетом плана Бекхэма, я вижу их исключительно в Майами