Transfermarkt составил сборную клиентов Жорже Мендеша. Она стоит почти 600 миллионов евро

Авторитетный портал Transfermarkt составил необычную символическую сборную — она состоит из игроков-клиентов известного футбольного агента Жорже Мендеша. Суммарная стоимость такой сборной, по оценке портала, составляет 595 миллионов евро.

«Что за команда! Жорже Мендеш — лучший агент?» — гласит подпись в Instagram Transfermarkt с составом сборной, в которую вошли Эдерсон («Манчестер Сити»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Рубен Диаш («Бенфика»), Габриэл Паулиста («Валенсия»), Нелсон Семеду («Барселона»), Фабинью («Ливерпуль»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Хамес Родригес («Реал»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Ювентус»).