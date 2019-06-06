Тите: "Не отвернусь от Неймара, если только не случится что-то особенное"

Главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что не откажется от нападающего Неймара, если только не случится что-то особенное. Сейчас форвард является фигурантом дела об изнасиловании.

- Неймар другой, - цитирует El Chiringuito TV Тите. - Хочу, чтобы он был в команде до последнего момента. Я не откажусь от него, если не произойдет ничего исключительного. Травма? Его лодыжка была опухшей, как будто в его ноге мяч. Хочется верить, что травма не является чем-то серьезным.

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