Тамаш останется под арестом минимум до воскресенья

Экс-футболист московского "Спартака", Габриэл Тамаш, останется под арестом как минимум до воскресенья. Изначальное решение отпустить игрока "Хапоэля" из Хайфы под домашний арест в качестве меры пресечения было изменено судом после апеkляции полицейских следователей.

На 30 дней под арест попал и автомобиль игрока. В течение месяца Тамашу запрещено садиться за руль. Итоговое наказание может быть намного серьезнее.

"Хапоэль" может досрочно расторгнуть контракт с Тамашем, поскольку в него внесен так называемый "антиалкогольный пункт", который и был нарушен игроком, так как он управлял машиной на скорости 205 км/ч в состоянии алкогольного опьянения. (Эли Швидлер)