Сын Пеле рассказал, что легендарный футболист не выходит из дома из-за того, что не может нормально ходить

Сын легендарного футболиста Пеле Эдинью рассказал, почему его отец практически не выходит из дома. Трехкратному чемпиону мира в составе сборной Бразилии сейчас 79 лет.

— Он очень застенчивый, стал затворником, — приводит слова Эдинью Globo. - Представьте: он король, всегда был такой внушительной фигурой, а сегодня он не может нормально ходить. Он смущен и не хочет выходить на улицу, чтобы его заметили.

Отец довольно хрупкий. Ему заменили тазобедренный сустав, однако у него не было адекватной реабилитации. Поэтому у него есть проблемы с подвижностью, что вызвало некую депрессию.