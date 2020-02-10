Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Сын Пеле рассказал, что легендарный футболист не выходит из дома из-за того, что не может нормально ходить

10 февраля 2020, 21:04
Пеле. Фото Reuters
Пеле. Фото Reuters
Теги:

Сын легендарного футболиста Пеле Эдинью рассказал, почему его отец практически не выходит из дома. Трехкратному чемпиону мира в составе сборной Бразилии сейчас 79 лет.

— Он очень застенчивый, стал затворником, — приводит слова Эдинью Globo. - Представьте: он король, всегда был такой внушительной фигурой, а сегодня он не может нормально ходить. Он смущен и не хочет выходить на улицу, чтобы его заметили.

Отец довольно хрупкий. Ему заменили тазобедренный сустав, однако у него не было адекватной реабилитации. Поэтому у него есть проблемы с подвижностью, что вызвало некую депрессию.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир