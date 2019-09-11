Сычев показал, где тренируется в Армении. Видео

Экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев, подписавший контракт с армянским «Пюником», выложил в своем Instagram видео с футбольными полями клуба.

— Здесь тренируемся и играем. Поля просто топ! — написал Сычев.

Из инстаграма Дмитрия Сычева pic.twitter.com/EUJtcK7uVW — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) September 11, 2019