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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Сычев показал, где тренируется в Армении. Видео

10:06

Экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев, подписавший контракт с армянским «Пюником», выложил в своем Instagram видео с футбольными полями клуба.

— Здесь тренируемся и играем. Поля просто топ! — написал Сычев.

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