Суарес, Сон Хын Мин и игрок «Фламенго» — в шорт-листе на премию Пушкаша за гол года
ФИФА назвала шорт-лист из претендентов на премию Ференца Пушкаша (лучший гол года). В список вошли три кандидата:
Луис Суарес (гол в составе «Барселоны» в ворота «Мальорки» в чемпионате Испании)
Джорджиан де Арраскета (гол в составе «Фламенго» в ворота «Сеары» в чемпионате Бразилии)
Сон Хын Мин (гол в составе «Тоттенхэма» в ворота «Бернли» в чемпионате Англии)
Церемония вручения наград ФИФА пройдет 17 декабря в режиме онлайн. Ее ведущими станут журналистка Решмин Краудхари и бывший форвард сборной Голландии, обладатель «Золтого мяча"-1987 Руд Гуллит.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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