Стоичков предложил на пять лет исключить болгарские клубы из еврокубков

Бывший форвард сборной Болгарии Христо Стоичков предложил ряд мер, когда речь зашла о проявлении расизма во время отборочного матча Евро-2020 Болгария — Англия (0:6). Встречу дважды останавливали.

— Вы должны закрыть стадион, играть за закрытыми дверями, — приводит слова Стоичкова L'Equipe. — Или даже сложнее. Как это уже сделали однажды в Англии, нужно отстранить на много лет от международных соревнований болгарские клубы. Пять лет без участия, это их успокоит! Без исключений, для всех болгарских клубов.

Стоичков заплакал на телевидении, когда речь зашла о расизме на матче Болгария — Англия