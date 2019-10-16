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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Стоичков предложил на пять лет исключить болгарские клубы из еврокубков

16 октября 2019, 19:38
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Бывший форвард сборной Болгарии Христо Стоичков предложил ряд мер, когда речь зашла о проявлении расизма во время отборочного матча Евро-2020 Болгария — Англия (0:6). Встречу дважды останавливали.

— Вы должны закрыть стадион, играть за закрытыми дверями, — приводит слова Стоичкова L'Equipe. —  Или даже сложнее. Как это уже сделали однажды в Англии, нужно отстранить на много лет от международных соревнований болгарские клубы. Пять лет без участия, это их успокоит! Без исключений, для всех болгарских клубов.

Стоичков заплакал на телевидении, когда речь зашла о расизме на матче Болгария — Англия

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