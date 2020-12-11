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Стали известны ведущие церемонии награждения лучших игроков ФИФА

11 декабря 2020, 16:42

Стали известны ведущие церемонии награждения лучших футболистов 2020 года по версии ФИФА, информирует сайт организации.

Мероприятие проведут британская журналистка Решмин Чоудхури и бывший игрок «Милана» и и сборной Голландии Рууд Гуллит.

Церемония вручения наград состоится 17 декабря в режиме онлайн. Она будет доступна на канале ФИФА в YouTube.

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