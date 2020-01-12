«Спортинг» обыграл «Виторию Сетубал», Бруну Фернандеш оформил дубль

«Витория Сетубал» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Португалии уступила «Спортингу» — 1:3. В составе хозяев забил Карлиньос, у гостей дубль оформил Бруну Фернандеш, которым интересуется «Манчестер Юнайтед». Также Жуан Мейра отправил мяч в свои ворота.

Хозяева с 19 очками занимают 10-е место в турнирной таблице. Гости (29) — четвертые. Они отстают от лидирующей «Бенфики» на 16 баллов. Она лишь раз потеряла очки.