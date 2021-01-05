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Спаллетти отказался возглавлять сборную Чили

13:31
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Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти отказался возглавлять сборную Чили, сообщает FсInterNews.

По информации источника, 61-летний специалист отклонил предложение от южноамериканской сборной. Сообщается, что он, как и ранее, намерен дождаться конца контракта с «Интером», который действует до июня 2021 года. По этому соглашению тренер, уже не работающий в клубе, получает 5 миллионов евро в год.

Последним местом работы Спаллетти был «Интер», который он покинул в мае 2019 года.

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