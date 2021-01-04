Спаллетти может возглавить сборную Чили
4 января 2021, 18:08
Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти может возглавить сборную Чили. Специалист заинтересован в работе с национальной командой, сообщает Alairelibre.cl.
Ожидается, что нынешний тренер национальной команды Рейнальдо Руэда скоро покинет свой пост.
При этом подчеркивается, что сложности в потенциальных переговорах с 61-летним итальянцем могут вызвать его незнание испанского языка и высокие требования по зарплате.
Последним местом работы Спаллетти был «Интер», который он покинул в мае 2019 года.
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