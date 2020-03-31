Бывший вратарь сборной Турции Рюшту Речбер испытывает серьезные проблемы со здоровьем после заражения коронавирусом, сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что его состояние в больнице стало критическим. 28 марта его жена Исил сообщила, что Речбер заразился коронавирусом, однако их тесты с сыном дали отрицательные результаты.

46-летний Речбер известен по выступлениям за «Барселону» и сборную Турции. Он является рекордсменом национальной команды по количеству проведенных матчей (120).

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