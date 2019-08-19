Соперник «Спартака» по Лиге Европы проиграл «Спортингу» в чемпионате Португалии

В матче второго тура чемпионата Португалии «Спортинг» одержал победу над «Брагой» (2:1), которая является соперником «Спартака» по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы. У хозяев отличились Вендел и Бруну Фернандеш, у гостей — Вилсон Эдуарду.

«Спортинг» одержал первую победу в чемпионате Португалии, у него 4 очка. У «Браги» — 3 балла и первое поражение. Матчи со «Спартаком» состоятся 22 и 29 августа.