12:38 23 июня | Футбол — "Пас из-за границы"

СМИ: грузинские футболисты вышли на матчи с антироссийскими лозунгами

Грузинские футболисты вышли на матчи с антироссийскими лозунгами.
Грузинские футболисты вышли на матчи с антироссийскими лозунгами.
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Футболисты нескольких грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата Грузии в футболках с антироссийскими лозунгами. Как сообщает "Грузия Online", в такой форме на игры вышли "Рустави", кутаисское "Торпедо" и "Локомотив" из Тбилиси.

Лозунги, размещенные на футболках игроков, называют Россию оккупантом. Тем самым футболисты поддержали многочисленные митинги в стране. Ситуация в Грузии обострилась после участия российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия и выступления в грузинском парламенте.

Дополнительная информация

https://www.apsny.ge/2019/soc/1561313079.php

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