Швейцарский банк выплатит США 10 миллионов по делу ФИФА

Швейцарский банк Julius B?r должен будет выплатить компенсацию США по делу о коррупции в ФИФА, сообщает NBC. На данный момент идут переговоры с властями Штатов о компенсации в размере не менее 10 миллионов долларов.

Julius B?r стал одним из банков, обвиняемых в причастности к финансовым махинациям чиновников ФИФА. В 2015 году он сотрудничал с Министерством юстиции США, когда было открыто масштабное расследование.

В 2017 году бывший банкир Julius B?r признал себя виновным за участие в махинациях со счетами, которые использовались для отмывания взяток футбольными чиновниками Южной Америки.

Julius B?r также был оштрафован в феврале финансовым органом Швейцарии за невыполнение своих обязательств по борьбе с отмыванием денег, в том числе в связи с делом ФИФА.