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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Сборная США проводит из футбола Дамаркуса Бисли

12 ноября 2019, 19:46

Перед матчем Лиги наций КОНКАКАФ США — Канада состоится церемония чествования Дамаркуса Бисли, сообщает пресс-служба американской сборной. Бизли объявил об уходе из футбола в конце сезона-2019.

За сборную США хавбек провел с 2001 по 2017 год 126 матчей (седьмой результат в истории) и забил 17 голов (девятый результат в истории). В Европе он играл за ПСВ, «Манчестер Сити», «Рейнджерс» и «Ганновер», а завершил выступления в клубе MLS «Хьюстон Динамо».

Матч США — Канада состоится на стадионе «Эксплория» в Орландо 15 ноября.

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