Сборная США отменила сбор в Катаре из-за политической напряженности

Сборная США отказалась от идеи проведения сбора в Катаре из-за политической напряженности на Ближнем Востоке — 2 января при налете ВВС США был убит иранский генерал. Федерация футбола США выступила с заявлением по этому поводу.

«В связи с развивающейся ситуацией в регионе сборная США приняла решение отложить запланированную на январь поездку в Катар. Мы работаем над альтернативными вариантами в рамках подготовки к матчу с Коста-Рикой 1 февраля. Мы работаем с Футбольной ассоциацией Катара, чтобы в ближайшем будущем найти возможность для нашей команды испытать инфраструктуру Катара мирового класса», — отмечено в пресс-релизе.

В 2022 году в Катаре состоится чемпионат мира. Мундиаль впервые в истории пройдет зимой.