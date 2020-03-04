Сборная Кот-д'Ивуара объявила имя нового главного тренера

Патрис Бомель назначен на пост главного тренера сборной Кот-д'Ивуара, сообщает пресс-служба Федерации футбола страны. В этой должности он сменил Ибраима Камара, который возглавлял команды с 2018 по начало 2020 года.

Бомель уже работал со сборной Кот-д'Ивуара с 2014 по 2015 год в качестве ассистента Эрве Ренара. В 2015 году ивуарийцы под руководством Ренара и Бомеля выиграли Кубок африканских наций.

Бомель ассистировал Ренару еще в ряде сборных и клубов, включая «Лилль», сборные Замбии и Анголы, а также в сборной Марокко, где дуэт работал с 2016 по 2019 год. Самостоятельно Бомель работал с национальной командой Замбии с 2013 по 2014 год.