Саутгейт готов пойти на 30-процентное снижение зарплаты из-за ситуации вокруг коронавируса

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт согласен на 30-процентное снижение зарплаты, сообщает Sky Sports. Ожидается, что на следующей неделе это будет утверждено Ассоциацией футбола Англии.

Финансовые последствия коронавируса пока неизвестны, однако, как некоммерческая организация, мы хотим убедиться, что принимаем соответствующие меры для поддержки наших сотрудников, — приведена позиция представителя Ассоциации футбола Англии.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок призвал футболистов английской премьер-лиги пойти на снижение зарплаты. АПЛ объявила, что сезон-2019/20 не будет возобновлен в начале мая, однако будет доигран, когда ситуация вокруг пандемии коронавируса это позволит.

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Министр здравоохранения Великобритании призвал футболистов АПЛ пойти на снижение зарплаты

2 апреля 2020, 20:58