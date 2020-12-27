«Сантос» не согласен, что Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб

Бразильский клуб «Сантос» назвал неверными данные о рекорде аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси (644 забитых мяча), который побил достижение бывшего футболиста сборной Бразилии Пеле по количеству голов (643) в составе одной команды, сообщает Globo Esporte.

В заявлении, опубликованном на сайте «Сантоса», бразильский клуб указывает на то, что Пеле забил за команду 1091 мяч, тогда как Месси считают рекордсменом с 644 голами за «Барселону».

«Пеле забил за «Сантос» 1091 гол. По сообщениям специализированной прессы, Король футбола забил 643 гола в официальных турнирах, а 448 мячей, забитых в товарищеских матчах и соревнованиях, подверглись отрицанию, будто они имели меньшую ценность, чем другие», — отметили в «Сантосе».

«Сантос» подчеркивает, что товарищеские матчи проводились не со слабыми соперниками, как считают многие аналитики. При этом выдерживались официальные правила игры и протокол.