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Самый результативный футболист всех времен. Пеле снова оторвался от Роналду и Месси

4 января 2021, 19:55
Пеле (справа) и Криштиану Роналду. Фото Reuters
Пеле (справа) и Криштиану Роналду. Фото Reuters
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Легендарный бразильский футболист Пеле обновил свою страницу в Instagram. Он добавил в описание пункт «Самый результативный футболист в истории (1283 гола)».

Накануне форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал дубль в ворота «Удинезе» (4:1). После этого в различных авторитетных источниках стали появляться сообщения о том, что португалец обошел Пеле по числу мячей за карьеру. По распространявшимся сведениям, Роналду забил 758-й гол, в то время как Пеле был автором 757 мячей в официальных играх.

Ранее бразильский «Сантос» назвал неверными данные о рекорде аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси (644 гола), который побил достижение Пеле по количеству мячей (643) в составе одной команды. В заявлении на своем сайте бразильский клуб указал на то, что легенда забил 1091 мяч: у Короля футбола — 643 гола в официальных турнирах, а 448 мячей — в товарищеских матчах и соревнованиях. «Сантос» подчеркнул, что товарищеские встречи проводились не со слабыми соперниками, как считают многие аналитики. При этом выдерживались официальные правила игры и протокол.

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