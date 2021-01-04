Самый результативный футболист всех времен. Пеле снова оторвался от Роналду и Месси

Легендарный бразильский футболист Пеле обновил свою страницу в Instagram. Он добавил в описание пункт «Самый результативный футболист в истории (1283 гола)».

Pel? has upgraded his Instagram bio.



Looks like Ronaldo and Messi still have a long way to go ??? pic.twitter.com/ibZ4FEq30X — ESPN FC (@ESPNFC) January 4, 2021

Накануне форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал дубль в ворота «Удинезе» (4:1). После этого в различных авторитетных источниках стали появляться сообщения о том, что португалец обошел Пеле по числу мячей за карьеру. По распространявшимся сведениям, Роналду забил 758-й гол, в то время как Пеле был автором 757 мячей в официальных играх.

Cristiano Ronaldo overtakes Pele's official goal tally ?



7??5??8?? Ronaldo

7??5??7?? Pele pic.twitter.com/PkflyyuMMY — Goal (@goal) January 3, 2021

Ранее бразильский «Сантос» назвал неверными данные о рекорде аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси (644 гола), который побил достижение Пеле по количеству мячей (643) в составе одной команды. В заявлении на своем сайте бразильский клуб указал на то, что легенда забил 1091 мяч: у Короля футбола — 643 гола в официальных турнирах, а 448 мячей — в товарищеских матчах и соревнованиях. «Сантос» подчеркнул, что товарищеские встречи проводились не со слабыми соперниками, как считают многие аналитики. При этом выдерживались официальные правила игры и протокол.