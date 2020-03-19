С Кудряшовым «Антальяспор» превратился в одного из лидеров
Защитник сборной России Федор Кудряшов в январе 2020 года перешел из «Сочи» в «Антальяспор», который к тому моменту занимал 16-е место в чемпионате Турции. В первой игре российского защитника «скорпионы» дома крупно проиграли «Гезтепе» — 0:3. Однако после этого аутсайдер значительно улучшил результаты и потерпел всего одно поражение в 12 встречах. Оно пришлось на кубковую игру с «Аланьяспором» (0:1), которую Кудряшов пропускал. В чемпионате страны он принял участие во всех девяти встречах и отметился в них двумя передачами и заработанным пенальти в ворота «Кайсериспора».
|
Матчи Федора Кудряшова за «Антальяспор»
|
Дата Турнир Матч Время Действия
|
19.01.2020 Чемпионат Гезтепе (д) — 0:3 90' —
|
22.01.2020 Кубок Гезтепе (г) — 2:2 90' —
|
26.01.2020 Чемпионат Денизлиспор (г) — 3:0 90' —
|
01.02.2020 Чемпионат Коньяспор (д) — 0:0 90' —
|
09.02.2020 Чемпионат Кайсериспор (г) — 2:2 90' Передача
|
13.02.2020 Кубок Сивасспор (г) — 1:1 44' —
|
17.02.2020 Чемпионат Касымпаша (д) — 3:1 90' —
|
23.02.2020 Чемпионат Малатьяспор (г) — 2:1 90' —
|
29.02.2020 Чемпионат Фенербахче (д) — 2:2 90' —
|
09.03.2020 Чемпионат Генчлерберлиги (г) — 1:1 90' —
|
16.03.2020 Чемпионат Сивасспор (д) — 1:0 90' Передача
Если сравнить результаты «Антальяспора» до Кудряшова и с ним, то будет заметен явный прогресс. В девяти последних встречах команда одержала больше побед и набрала больше очков, чем за весь первый круг. При этом значительно улучшились результативность (на 0,68 гола за матч) и надежность обороны (на 0,83 гола за матч)
«Антальяспор» без Кудряшова и с ним
|
До прихода Кудряшова
|
|
После перехода Кудряшова
|
17
|
Матчи
|
9
|
3 (17,65)
|
Победы (%)
|
4 (44,44)
|
5 (29,41)
|
Ничьи (%)
|
4 (44,44)
|
9 (52,94)
|
Поражения (%)
|
1 (11,12)
|
14 (27,45)
|
Очки (%)
|
16 (59,26)
|
15 (0,88)
|
Забитые голы (ср.)
|
14 (1,56)
|
33 (1,94)
|
Пропущенные голы (ср.)
|
10 (1,11)
|
4
|
Сухие матчи
|
3
Как результат «Антальяспор» поднялся на 11-е место в таблице, оторвавшись от зоны вылета на пять очков. В последних девяти турах команда набрала 16 очков и уступила на этом отрезке только тройке «Галатасарай» — «Трабзонспор» — «Истанбул ББ», ведущей напряженную борьбу за чемпионство. Для сравнения чемпион первого круга «Сивасспор» добыл только 12 баллов и опустился на четвертую строчку. (Кирилл Бурдаков)
Лучшие команды чемпионата Турции после прихода Кудряшова в «Антальяспор»
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Галатасарай
|
9
|
7
|
2
|
0
|
21-5
|
23
|
2. Трабзонспор
|
9
|
6
|
3
|
0
|
24-9
|
21
|
3. Истанбул ББ
|
9
|
6
|
2
|
1
|
18-8
|
20
|
4. Антальяспор
|
9
|
4
|
4
|
1
|
14-10
|
16
|
5. Аланьяспор
|
9
|
4
|
2
|
3
|
13-9
|
14
|
6. Бешикташ
|
9
|
4
|
2
|
3
|
13-10
|
14
|
7. Гезтепе
|
9
|
4
|
2
|
3
|
12-10
|
14