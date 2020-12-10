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«Сумасшедшая машина толерантности». Реакция Собчак на отстранение от игр русского футболиста в США

10 декабря 2020, 14:58
Ксения Собчак. Фото Forbes
Ксения Собчак. Фото Forbes
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Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на расистский скандал в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул».

Собчак сравнила инцидент с рассказом российского футболиста Валерия Сарамутина, выступающего в США. В ноябре в интервью «СЭ» Сарамутин сообщил, что был отстранен от матчей техасского «Остин Боулд» за то, что отказался вставать на колено в знак поддержки движения Black Lives Matter перед одним из матчей.

«В свете этой истории вспомнилась эта статья. Вкратце: российского футболиста отстранили от игр за то, что он отказался вставать на одно колено перед (и во время) матчем в память о жертвах расизма. Почитайте, там есть много о хайпе и уже местами сумасшедшей машине толерантности», — написала у себя в Telegram-канале Собчак.

Встреча «ПСЖ» — «Истанбул» должна была состояться 8 декабря, но была прервана на 13-й минуте. резервный арбитр Себастьян Колцеску сказал в адрес тренера турецкого клуба Пьера Вебо «этот черный парень». Обе команды в знак протеста покинули поле. Матч был доигран на следующий день и закончился победой парижан со счетом 5:1.

Дополнительная информация:

https://t.me/bloodysx/6930

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