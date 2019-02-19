Руслан Нигматуллин-младший выиграл турнир в США и стал его лучшим игроком

Руслан Нигматуллин-младший стал победителем турнира Weston Cup Showcase для юношеских и молодежных команд. В финале старшей возрастной группы (до 19 лет) его ФК "Уэстон" обыграл "Флориду Раш" со счетом 1:0. По ходу турнира сын бывшего вратаря "Спартака", "Локомотива", ЦСКА и сборной России Руслана Нигматуллина отразил три пенальти в четырех играх, причем два из них - в финале.

По итогам турнира Нигматуллин был признан лучшим игроком.

"Прекрасная новость пришла ночью. Сын Руслан Нигматуллин-младший стал победителем и лучшим игроком престижного турнира в США. Отличная игра по ходу турнира, три отбитых пенальти в 4х играх, в том числе два из них в финале. Горжусь тобой, сынок!" - написал Нигматуллин-старший в Твиттере.