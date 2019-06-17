Руслан Малиновский: "Я чувствую себя обманутым"

Полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский заявил, что чувствует себя преданным. Ранее СМИ писали, что "Спартак" хочет подписать 26-летнего украинца, который отказался продлевать контракт с бельгийским клубом.

– Приходит предложение по 15 миллионов евро от "Аталанты", но "Генк" отказывается вести переговоры, – цитирует HLN Малиновского. - Это больше, чем предлагала "Сельта" в прошлом году. Сейчас "Генк" установил цену в 20 миллионов евро, и я считаю это необоснованным. Прошлым летом клуб попросил меня остаться, чтобы помочь им с чемпионским титулом. "Генк" не хотел отпускать меня в прошлом году, но обещал не мешать переходу этим летом. Они попросили меня остаться и сделать так, чтобы клуб взял титул. Во время зимних каникул мог перейти в "Рому", но отказался, потому что хотел сдержать свое обещание. Сейчас же клуб нарушает свое слово, и я чувствую себя обманутым. Мне 26 лет, и я хочу играть в топ-лиге. Ни один фанат "Генка" не обвинит меня в этом.

Я хочу покинуть клуб и поблагодарить всех за прекрасные годы, которые мы пережили вместе. Но, видимо, клуб не хочет такого. Некоторые люди предупреждали меня, что так будет, но мне не хотелось в это верить. Теперь кажется, что я был наивен. Мне жаль, но я чувствую себя безнадежно преданным. Я больше не вижу себя в "Генке".

Хавбек сборной Украины, которым интересуется "Спартак", отказался продлевать контракт с клубом