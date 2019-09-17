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Руд Гуллит и девушка Буффона проведут церемонию вручения наград игрокам года ФИФА

12:50

Обладатель «Золотого мяча"-1987 голландец Руд Гуллит и девушка вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона Илария Д'Амико станут ведущими церемонии вручения наград ФИФА, сообщает официальный сайт федерации. Церемония пройдет 23 сентября в миланском театре «Ла Скала».

На звание лучшего игрока года по версии ФИФА претендуют капитан «Барселоны» Лионель Месси, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк.

Также на церемонии вручат награды лучшему вратарю, лучшему тренеру у мужчин и женщин, лучшей футболистке, автору лучшего гола года, лучшим фанатам, а также будут составлены символические сборные команды мужчин и женщин по версии FIFPro.

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