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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Российский футбол с 2004 года получил от УЕФА около 800 миллионов евро

10 октября 2019, 16:53
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Глава УЕФА Александер Чеферин на форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде заявил, что российский футбол с 2004 года получил от организации около 800 миллионов евро

— За четырехлетний цикл, с 2016 по 2020 год, доход УЕФА составил 30 миллиардов евро, — приводит РИА «Новости» слова Чеферина. — Но важны не цифры, важно делиться и развивать спорт. Поэтому мы распределяем между национальными федерациями около 85 процентов всех наших доходов. К примеру, российский футбол с 2004 года получил около 800 миллионов евро от УЕФА.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191010/1559636485.html

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