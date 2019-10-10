Российский футбол с 2004 года получил от УЕФА около 800 миллионов евро

Глава УЕФА Александер Чеферин на форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде заявил, что российский футбол с 2004 года получил от организации около 800 миллионов евро

— За четырехлетний цикл, с 2016 по 2020 год, доход УЕФА составил 30 миллиардов евро, — приводит РИА «Новости» слова Чеферина. — Но важны не цифры, важно делиться и развивать спорт. Поэтому мы распределяем между национальными федерациями около 85 процентов всех наших доходов. К примеру, российский футбол с 2004 года получил около 800 миллионов евро от УЕФА.