Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
-
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Роналду впервые с 2010 года не вошел в топ-2 голосования за «Золотой мяч»

00:33

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду занял третье место в голосовании за «Золотой мяч"-2019. Это второй случай за 14 лет и первый с 2010 года, когда он не вошел в двойку лидеров.

Роналду выигрывал трофей в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 году. В 2007-м он уступил Кака, в 2009, 2011, 2012, 2015-м — Лионелю Месси, в 2018-м — Луке Модричу.

В 2010 году Роналду занял в голосовании только шестое место.

Обладателем «Золотого мяча"-2019 стал Лионель Месси, второе место занял Виргил ван Дейк.

Церемония вручения «Золотого мяча». Live!

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лучший футболист мира в 2019 году — кто он?




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир