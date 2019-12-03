Роналду впервые с 2010 года не вошел в топ-2 голосования за «Золотой мяч»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду занял третье место в голосовании за «Золотой мяч"-2019. Это второй случай за 14 лет и первый с 2010 года, когда он не вошел в двойку лидеров.

Роналду выигрывал трофей в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 году. В 2007-м он уступил Кака, в 2009, 2011, 2012, 2015-м — Лионелю Месси, в 2018-м — Луке Модричу.

В 2010 году Роналду занял в голосовании только шестое место.

Обладателем «Золотого мяча"-2019 стал Лионель Месси, второе место занял Виргил ван Дейк.

Церемония вручения «Золотого мяча». Live!