Роналду с большой скидкой продал свой дом напарнику по сборной Пепе

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду продал свой особняк в Португалии партнеру по национальной команде Пепе, сообщает The Sun.

Отмечается, что ранее Роналду приобрел этот дом почти за 3,5 миллиона евро семь лет назад, однако Пепе приобрел его с большой скидкой - за 2,3 миллиона евро. Площадь особняка с посадочной площадкой для вертолета - около 800 кв. м.

Cristiano Ronaldo flogs his £2.3m luxury mansion to ex-Real Madrid pal Pepe https://t.co/0vsa7wcInv — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 31, 2019

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